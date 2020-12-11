С главной елки страны возле Софийского собора в Киеве все-таки снимут сказочную шляпу и поставят вместо нее восьмигранную звезду.

Об этом в комментарии «Сегодня» рассказал Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник в столице.

«Мы уже несколько раз объяснили всем оппонентам, что тематика этого нового года – сказочный лес. Но видимо люди не понимают этого, или не хотят понимать. Поэтому буду краток: за ночь до праздника Святого Николая, мы снимем сказочную шляпу с елки и заменим ее на восьмигранную звезду», – рассказал он.

Напомним, в Православной церкви Украины раскритиковали идею украсить ведьминой шляпой главную новогоднюю елку на Софийской площади в Киеве.

Основатель проекта Folk Ukraine – организатора нынешнего праздничного города Игорь Добруцкий заявил, что шляпа символизирует сказку и является оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево.