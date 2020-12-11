В Православной церкви Украины раскритиковали идею украсить ведьминой шляпой главную новогоднюю елку на Софийской площади в Киеве.

«К какому празднику мы готовимся? Рождеству или Хэллоуину? Уж если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество, свет, надежду. А не ведьмацкой шляпой, которая с Рождеством и Новым годом ничего общего не имеет. Говорят, креативно? Считаю, что не стоило экспериментировать на главной елке страны. Тем более, в последнее время стоит на (без преувеличения) святом месте», - написал в Facebook представитель пресс-служба ПЦУ Иван Сидор.

При этом он отметил, что это его личное мнение.