Шляпа, установленная на новогоднюю елку на Софийской площади в Киеве, символизирует сказку и является оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево.

Об этом в комментарии рассказал Радио Свобода Игорь Добруцкий, основатель проекта Folk Ukraine – организатора нынешнего праздничного города.

«Это впервые мы сделали для детей что-то. Всегда взрослые люди соревновались своими вкусами, как сделать интересную главную елку – и делали ее в электронике. Все забыли классику, традиции: на елке всегда были лесные герои, шишки, желуди, грибочки. Сейчас в это тяжелое время как раз нужна сказка. Потому что с этим COVID-19 все очень напуганы, а хочется чего-то счастливого и веселого», - добавил Добруцкий.

В рамках сказочной концепции под елкой разместится волшебный пенек. Он также будет интерактивным: иметь собственный часы и маленькие кафе, рассказывает организатор. Кроме шляпы, которую уже установили сверху на елку, 12 декабря начнется монтаж второй шляпы. Он будет светодиодным, будет иметь 62 метра в диаметре и «накроет весь рождественский городок своими чарами», говорит Добруцкий.

Предполагается, что можно будет загадать желание, и лазер напишет его на елке или соседних зданиях. Сделать это можно будет онлайн, с любой части мира, как и наблюдать за всем действом, добавляет организатор.

Праздничный городок будет окружен восьмиугольными рождественскими звездами и засветится, по традиции, 19 декабря в 19:00.

Руководитель Folk Ukraine добавляет, что уже некоторое время наблюдает в соцсетях волны критики и негатива в адрес шляпы, елки и праздничного города. Он объясняет это тем, что украинцы сейчас находятся в напряжении из-за сложной ситуации с пандемией, экономическими вызовами, безработицей. И много для кого единственная возможность справиться со стрессом - это сбросить негатив в соцсети, говорит он. «Главное – это результат. А мы последние годы входим в лучшую пятерку новогодних рождественских ярмарок и елок в Европе, и в десятку мировых. Мы не отстаем, лучше посмотреть, когда все будет сделано», - говорит Добруцкий.

Ежегодно над организацией новогоднее-рождественского городка работало 500-700 человек. Однако из-за того, что в этом году вместо обычной рождественской зоны на Софийской площади власти города организовали пешеходный маршрут с большим количество локаций и арт-объектов, то над их сооружением ежедневно работают около двух тысяч человек, рассказывает организатор.

Добруцкий добавляет, что в течение семи лет оборудование новогодних зон происходит за счет бизнеса и меценатов, и этот год не исключение. Всего в Киеве будет три ключевые праздничные локации и, соответственно, три елки: возле Арки Дружбы народов - «Хрустальный дворец», на Подоле - «Петриковская роспись» и на Софийской площади «Сказочный лес».