Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко извинился перед президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook.

«Мы должны забыть о противостоянии между городским головой и президентом. Как городской голова я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача - совместно работать на Украину», - сказал Бондаренко.

Также он призвал депутатов облсовета забыть о выборах и спорах и объединиться и работать над решением всех проектов социально-экономического развития Черкасс.

Напомним, 20 мая во время пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом, который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом. По словам президента, против Бондаренко открыли 19 уголовных производств.

В ответном видеообращении мэр подчеркнул, что все они были открыты из-за его политической деятельности. Также Бондаренко добавил, что Зеленскому «на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это принципиальное дело. Мы вас тут ждем, господин президент».