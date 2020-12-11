также в разделеПолитика
Зеленский поддержал выводы Венецианской комиссии по КСУ
В ОП анонсировали новую встречу нормандских советников 7
Зеленский примет участие в заседании Венецианской комиссии, где утвердят решение по КСУ 21
Волошин: Для Зеленского самое страшное, что путь к российской вакцине по низкой цене проложил именно Медведчук 41
Глава Днепропетровской ОГА при Порошенко снова возглавил область 29
Маруся Звиробий будет баллотироваться в Раду от «ЕС» 20
Евросовет принял решение о продлении экономических санкций против РФ 12
«Венецианка» советует Украине изменить закон о КСУ 20
Украина надеется на участие Молдовы в Крымской платформе 8
Комитет рекомендует Раде принять два законопроекта о восстановлении полномочий НАПК 10
Лазарев: Если бы власть была проукраинской, она бы воспользовалась инициативой Медведчука, и у нас была бы своя вакцина 17
Молчанов о вакцине от коронавируса: Медведчук предложил готовый вариант 43
Кравчук предложил усилить давление на РФ, отключив от SWIFT 24
Разумков: В некоторой степени я уже президент 32
В ЕС считают, что за ложь в декларациях штрафовать недостаточно 15
Кравчук: Плана «Б» по Донбассу еще нет 13
Рада будет работать во время локдауна 10
Венецианская комиссия опубликовала срочное решение по ситуации с КСУ 103

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко извинился перед президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook.

«Мы должны забыть о противостоянии между городским головой и президентом. Как городской голова я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача - совместно работать на Украину», - сказал Бондаренко.

Также он призвал депутатов облсовета забыть о выборах и спорах и объединиться и работать над решением всех проектов социально-экономического развития Черкасс.

Напомним, 20 мая во время пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом, который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом. По словам президента, против Бондаренко открыли 19 уголовных производств.

В ответном видеообращении мэр подчеркнул, что все они были открыты из-за его политической деятельности. Также Бондаренко добавил, что Зеленскому «на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это принципиальное дело. Мы вас тут ждем, господин президент».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1455 грн.
22
Теги