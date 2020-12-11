также в разделеРелигия
Управделами УПЦ рассказал о несовместимости гадания и колдовства с православной верой
На Закарпатье освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного сторонниками ПЦУ 3
В Киево-Печерской Лавре открыли выставку старинных Евангелий 3
Епископ УПЦ Виктор (Коцаба) рассказал о различии патриотизма и этнофилетизма 8
В Черкасской области появились билборды с призывом «Давайте поститься» 10
Управделами УПЦ объяснил, возможно ли счастье в земной жизни человека 9
Митрополит Онуфрий расскажет о сбывшемся пророчестве Андрея Первозванного 12
В УПЦ рассказали о социальной деятельности Церкви в борьбе с пандемией 12
Митрополит УПЦ посоветовал, как провести Рождественский пост 7
На Винничине освящен новый храм УПЦ 15
На Ивано-Франковщине освящен престол для общины УПЦ, пострадавшей от захвата ПЦУ 11
Епископ УПЦ рассказал о необыкновенном даре Митрополита Онуфрия 18
Жизнь УПЦ в 2020-м году в цифрах: количество приходов, священников, монастырей 18
УПЦ передала более 2 млн гривен Антиохийской Церкви на восстановление храмов, пострадавших от взрывов 11
В УПЦ канонизировали 5 святых и избрали нового епископа 8
УПЦ передала 2,5 млн гривен и более 450 тонн гуманитарной помощи медикам и нуждающимся 7
Синод УПЦ дал оценку заявлению Патриарха Варфоломея о статусе Церкви 43
Предстоятелю УПЦ вручили высшую церковную награду: торжества в честь 30-летия епископского служения Митрополита Онуфрия 17

Синодальный отдел Русской Православной Церкви по благотворительности выпустил новое пособие по реабилитации наркозависимых, особенностью которого стало то, что оно основано на трудах святых.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт foma.ru, книга «Преодолеть страсть наркозависимости: методика реабилитационного процесса, основанного на святоотеческом опыте борьбы со страстями» адресована руководителям и сотрудникам православных реабилитационных центров: священникам, соцработникам, психологам, педагогам и добровольцам.

«В книге даны принципы преодоления зависимости, основанные на трудах святых отцов, в частности святителя Феофана Затворника, и современном опыте церковной помощи наркозависимым. Эти ответы помогут улучшить качество помощи наркозависимым, делая её более эффективной», — сказал автор издания, эксперт отдела Роман Прищенко.

Специалист занимается социальной реабилитацией на практике более 20 лет, провёл свыше 100 семинаров и тренингов различной направленности в 30 городах России, СНГ и зарубежья.

В частности, в книге рассказывается об организации пространства церковной реабилитации и выстраивании взаимоотношений в нём, а также о том, как помочь зависимым людям прийти в себя и восстановить отношения с Богом.

Кроме того, в него помещены практические задания для проходящих реабилитацию: возможные темы бесед и семинаров, аналитические, дидактические и творческие задания.

Скачать книгу «Преодолеть страсть наркозависимости» можно на сайте синодального отдела. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1455 грн.
7
Теги