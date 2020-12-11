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Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 1880 человек. 26 больных умерли, сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«В Киеве в последние дни, к сожалению, увеличивается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще в 1880 инфицированных. 26 человек - умерли. Всего за период пандемии в столице 1551 летальный случай от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88317» , - сказал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 104 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки – 922 человека. Всего коронавирус преодолели 27 769 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 494, Днепровском - 284, Оболонском районе - 159 случаев.

«Как я сказал, в столице в последние дни увеличилось и количество выявленных больных, и тех, кто нуждается в госпитализации. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1915 больных коронавирус. Из них 11 детей. 1248 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1402 человека. Под аппаратами ИВЛ - 22 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 48 процентов», - отметил Кличко.

По состоянию на 11 декабря в Украине зафиксировано 13514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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