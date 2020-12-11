В Украине фиксируются случаи повторного заражения лиц, переболевших 3-5 месяцев назад. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге.

«Такие случаи были зарегистрированы, в частности, в Черновицкой и Кировоградской областях», - сказал он.

Учет всех больных COVID-19 ведется в электронной интегрированной системе эпидемиологического надзора.

По состоянию на 11 декабря в Украине зафиксировано 13514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за все время пандемии в Украине заболели – 872228 человек.