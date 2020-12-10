Следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала подозреваемому в попытке подкупа председателя Фонда государственного имущества Украины меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2823611 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Срок действия постановления – до 5 февраля 2021 включительно.

Напомним, накануне правоохранительные органы задержали бывшего чиновника АО «Николаевоблэнерго», который предлагал председателю Фонда государственного имущества Украины 100 тыс. долларов за назначение руководителем предприятия. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.