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В ресторанах в новогоднюю ночь запрещено проводить праздничные вечеринки. Об этом в эфире Громадського радіо заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, дополнительно к тем оранжевых ограничениям, которые действовали и продолжают действовать, правительство приняло решение об обновлении правил работы церквей, театров, кинотеатров, музеев.

«Также запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в учреждениях общественного питания», - сказал он.

Ляшко добавил, что до 8 января музеи, кинотеатры, церкви, театры, концертные залы должны работать с определенными ограничениями.

«Рестораны и заведения общественного питания работают до 23 часов, но есть условие: до 22 должен состояться заказ и расчет. Кассовые аппараты не должны работать после 22 часов вечера. Также в школах и детских садах разрешено проводить новогодние елки, но только в пределах одной группы или одного класса», – подчеркнул он.

Ляшко отметил, что после 8 января все это запрещается и начнут действовать совсем другие условия. Школы не будут работать - работают дистанционно или каникулы. Студенты также на дистанционном обучении или каникулах. Детские сады продолжают работать.

По его словам, все эти меры вводятся, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

При этом Кабинет Министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года
ForUm

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