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В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1899 человек. 27 больных умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - у 1899 человек. 27 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 1525 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания в столице на сегодня уже 86 437», - сообщил Кличко.

Заболели 1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 722 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет, 61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболел в том числе и 51 медик.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 138 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 444 человека. Всего коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 356. В Дарницком - 315 и в Деснянском районе - 313 случаев», - отметил мэр.

Напомним, в Украине по состоянию на 10 декабря зафиксирован 13371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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