Во время усиленного карантина в январе заведениям питания будет разрешена адресная доставка и работа на вынос, а для других объектов торговли будут более строгие ограничения. Об этом в эфире Громадського радіо сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«У нас будет запрет работы непродовольственных магазинов, но в магазинах будет разрешена только адресная доставка, с запретом работы на вынос, поскольку, когда мы говорим о других магазинах непродовольственной группы товаров, то создается большое скопление людей в довольно ограниченном пространстве, когда люди приходят забирать товар именно в магазин», - отметил он.



По словам Ляшко, под запрет не попадет торговля только продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными кормами и препаратами, все остальное подпадает под запрет.

«Даже непродовольственные рынки не должны работать. Если мы говорим о магазинах, супермаркетах, которые продавали пищевые продукты и еще другие вещи, то во время жесткого карантина с 8 по 25 января эти вещи будет запрещено продавать. Могут продавать эту группу товаров там, где 60% площади отведено под группу непродовольственных товаров», - уточнил он.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.



