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Несмотря на усиленные карантинные ограничения с 8 по 24 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда продолжат работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Мы осуждаем блокировки работы КПВВ со стороны РФ как на админграницах с Крымом, так и на Донетчине и Луганщине. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках оккупационных режимов. При этом, чтобы попасть на подконтрольную территорию люди проходят все круги ада, ведь оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек. Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и другие. И я искренне благодарен членам правительства за поддержку», - цитирует пресс-служба вице-премьер - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Отмечается, что члены правительства поддержали позицию ведомства о продлении штатной работы всех КПВВ.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
ForUm

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