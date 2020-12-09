Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что парламент будет рассматривать проект закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год» 15 декабря.

Как передает УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос, когда планируется принятие закона о госбюджете, спикер ответил: «Мы будем это делать во вторник. Я надеюсь, что комитет успеет... подготовить этот важный для государства документ. И на следующей неделе, во вторник, мы сможем начать его рассматривать. Я надеюсь, что спокойно его примем, и не будем делать так называемых новогодних бюджетных ночей».

На уточнение, есть ли понимание между народными депутатами, хватит ли голосов за принятие, Разумков сказал, что переговоры для определения позиций еще продолжаются.

Также Разумков напомнил, что по состоянию на сегодня «не планируется создание ковидного фонда». «Но предусматриваются средства в каждой из отраслей для ликвидации или борьбы с коронавирусом», - добавил он.

Кроме того, на вопрос, могут ли в проекте госбюджета на 2021 год предусмотреть больше средств на медицину, чем об этом говорилось ранее, председатель ВР сказал: «Я не думаю, что глобально что-то может измениться». Так же, по его мнению, «глобально» не изменится финансирование образования.

Напомним, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.