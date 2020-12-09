Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА по отмененному матчу Лиги наций Швейцария - Украина, который должен состояться 17 ноября, сообщает пресс-служба УАФ.

«Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела», - отметил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

С целью максимальной защиты интересов сборной Украины в Спортивном арбитражном суде Лозанны, для подготовки заявления об апелляции Украинская ассоциация футбола, кроме юристов УАФ, привлекла специалистов в области спортивного права лучших юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества нашей страны Ассоциации юристов Украины.

Напомним, Апелляционный комитет УЕФА зачислил сборной Украины по футболу техническое поражение в матче Лиги наций Швейцария-Украина.