также в разделеСпорт
Динамо пробилось в 1/16 финала Лиги Европы 15
Брейк-данс признали олимпийским видом спорта 16
Умер Диего Марадона 35
УЕФА зачислил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией 116
Перед возвращением на ринг Тайсон сбросил 45 килограмм 21
«Динамо» сыграет с «Барселоной» в Киеве без зрителей 28
Матч Лиги Наций Украина-Швейцария отменен 133
Еще у троих игроков сборной – положительный тест, судьбу матча решат власти в Швейцарии 87
Сборной Украины разрешили провести тренировку в Люцерне 74
Олимпиаду в Токи не будут переносить из-за пандемии 14
Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты 33
Наставник Шахтера дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов 65
В сложном бою Усик победил Чисору решением судей 41
Матч «Шахтер» – «Боруссия» в Киеве пройдет со зрителями 36
Менеджер: Ломаченко проводил бой с болью в плече, ему нужна операция 26
Ломаченко проиграл Лопесу все чемпионские пояса 80
Первый игровой день первого матча второго сезона мировой лиги плавания 38
Сборная Украины по футболу впервые в истории обыграла Испанию 51

Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА по отмененному матчу Лиги наций Швейцария - Украина, который должен состояться 17 ноября, сообщает пресс-служба УАФ.

«Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела», - отметил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

С целью максимальной защиты интересов сборной Украины в Спортивном арбитражном суде Лозанны, для подготовки заявления об апелляции Украинская ассоциация футбола, кроме юристов УАФ, привлекла специалистов в области спортивного права лучших юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества нашей страны Ассоциации юристов Украины.

Напомним, Апелляционный комитет УЕФА зачислил сборной Украины по футболу техническое поражение в матче Лиги наций Швейцария-Украина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги