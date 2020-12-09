Загрязнение акватории в Черноморске нефтью, которое вероятно вызвано разливом с судна «Аметист», должны ликвидировать владелец судна – КП «Морская поисково-спасательная служба», а также Администрация морских портов Украины.

Госэкоинспекция обратилась к ним с соответствующим обязательством, сообщается на сайте ведомства.

«Чтобы не допустить увеличения масштабов этой экологической катастрофы, ГЭИ Одесской области обязала Черноморский филиал ГП «АМПУ» и балансодержателя «Аметист» - казенное предприятие «Морская поисково-спасательная служба» в оперативном порядке осуществить следующие мероприятия: провести ведомственное расследование аварийного загрязнения акватории и сообщить о результатах Госэкоинспекции; установить боновое ограждение вокруг места аварии для локализации разлива нефти; полностью ликвидировать утечку нефтепродуктов с помощью биосорбентов; обеспечить надлежащее хранение собранных нефтепродуктов, а любое обращение с ними проводить в присутствии инспектора ГЭИ», - проинформировал председатель инспекции Андрей Малеваный.

Чиновник добавил, что инспекторы ГЭИ и дальше фиксируют загрязнения моря нефтепродуктами. «По результатам последних лабораторных анализов, проведенных Госэкоинспекцией вблизи плавсредства, зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в 3,4 раза! Их содержание в районе стоянки «Аметист» составило 0,16 мг/дм3 (норма составляет 0,05 мг/дм3) », - отметил Малеваный.

Такие показатели угрожают экосистеме моря. Это приведет к уничтожению морских животных и птиц, многие из которых уже сейчас на грани вымирания.

Напомним, в конце ноября во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов вероятно с судна «Аметист». Администрация морских портов Украины (АМПУ), которая знала об этом инциденте, не сообщила о нем Госэкоинспекции.