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Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов вероятно с судна «Аметист». Администрация морских портов Украины (АМПУ), которая знала об этом инциденте, не сообщила о нем Госэкоинспекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

«О разливе нефти с судна «Аметист» Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами. Напомню, что с момента, когда были ликвидированы морские инспекции ГЭИ, наши сотрудники не имеют права заходить в портовую зону и целиком полагаются на добросовестность портовиков», - рассказал председатель ГЭИ Андрей Мальованый.

Он отметил, что узнав о факте загрязнения акватории Черного моря, в Госэкоинспекции дали запросы в ГП «АМПУ», черноморские филиалы ГП «АМПУ», капитану морского порта Черноморск и в порядке взаимодействия, Государственной пограничной службе Украины. АМПУ сообщил, что никаких нарушений не выявлено.

«Поэтому было принято решение в рамках взаимодействия с пограничниками подойти к причалу с моря. В результате чего наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы», - отметил Мальованый.

Инспекторы отобрали пробы воды в загрязненной части акватории для лабораторного анализа. По результатам проверки в ГЭИ назовут убытки и выяснят, кто является владельцем судна. По факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов направлено сообщение о совершении уголовного преступления в Одесскую областную прокуратуру и ТУ ГБР в Николаеве.

Также о факте загрязнения моря направлено сообщение об уголовном правонарушении в полицию.
ForUm

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