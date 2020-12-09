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Коронавирус обнаружили еще у 1728 киевлян. 34 больных умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 1728 инфицированных. 34 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1498 летальных случаев от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 84 538», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки.

Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки – 636 человек. Всего коронавирус преодолели 26 403 жителя Киева. «Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 300, Деснянском - 260, Днепровском районе - 245 случаев», - сообщил Кличко.

В Украине по состоянию на 9 декабря зафиксировано 12585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом 14 554 человека выздоровели.
ForUm

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