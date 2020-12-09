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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в Республику Молдова, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове», - отмечается в сообщении.

В ходе визита Кулеба встретится, в частности, с выбранной президенткой Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чоко.

Стороны обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепление региональной безопасности, усиления взаимодействия в рамках международных организаций.  
ForUm

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