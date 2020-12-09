Известный одесский предприниматель Вадим Черный скончался в одной из столичных клиник.

48-летний бизнесмен умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, пишет Думская.

Состояние бизнесмена в течение 2 недель было крайне тяжелым, он находился в коме. Подтвердила факт смерти Черного и его подруга Елена Орлова.

Вадим Черный родился в 1972 году.

Получил два высших образования, экономическое и юридическое.

Владелец одесских отелей «Зирка» и «Токио-стар», дания бывшего ресторана «Киев» и подземного торгового центра на Греческой площади. В Одессе в ночь на 17 августа в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

В 1994-1998 годах — депутат Одесского горсовета.

В 1998 — 2002 годах — мэр города Арциза Одесской области (на момент избрания Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского председателя Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из четырех человек.

В 2011 году возглавлял одесское коммунальное предприятие «Специализированное монтажно-эксплутационное подразделение» (СМЭП). Реорганизовал движения на ряде одесских улиц, что позволило существенно их разгрузить.

Был кандидатом в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах. Лидер партии Союз Анархистов Украины с 2002 года.