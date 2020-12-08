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В Киеве коронавирусом заболели еще 1475 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Еще 1475 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1464 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 82 810», - сообщил Кличко.

Заболели 833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 563 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 40 девочек от 1 до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет. Заболели также 57 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 557 человек. Всего коронавирус преодолели 25 767 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 248, в Днепровском – 203, в Дарницком районе - 198 случаев», - отметил мэр.

Напомним, по состоянию на 8 декабря в Украине зафиксировано 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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