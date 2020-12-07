Украина находится на финальной стадии переговоров по срокам поставки вакцины от COVID-19.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Он отметил, что правительство стремится получить вакцину в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

«Сейчас мы проходим дополнительные консультации, в частности с народными депутатами. Потому что, кроме средств на вакцинацию, нужны средства на зарплаты врачам и медработникам. И это не менее важно, чем вопрос вакцинации, поскольку это наша с вами безопасность. Мы уже несколько месяцев ведем упорную работу. На прошлой неделе я подписал документы для глобальной инициативы COVAX для получения вакцины, которую мы пытаемся получить в конце первого – начале второго квартала, чтобы начать масштабную вакцинацию. Мы находимся на финальной стадии переговоров по срокам», — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19, однако проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн.