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Конституционный суд Молдовы приостановил действие поправок к закону о Службе информации и безопасности, которые передали спецслужбу под контроль парламента, уменьшив полномочия президента. Действие поправок приостановили до окончательного решения суда, сообщает «Европейская правда».

КС Молдовы рассмотрел обращение депутата Сергея Литвиненко от партии «Действие и солидарность», лидером которой является избранный президент Мая Санду, и отметил, что принятые парламентом изменения противоречат Конституции.

В суде отметили, что инициаторы поправок недостаточно аргументировали свою позицию о необходимости перевода спецслужбы под контроль парламента.

«КС отмечает, что действие поправок необходимо приостановить для предотвращения ущерба и негативных последствий для конституционного порядка», - говорится в решении.

Решение не подлежит обжалованию и уже опубликовано.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеют Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и «Шор», одобрил ряд противоречивых законопроектов, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, что ограничивало полномочия Маи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.

Оппозиция и избранный президент Мая Санду заявили, что голосование было незаконным. Санду призвала граждан к протестам. На акцию также призвали выйти своих сторонников «Наша партия», DA, PAS, Демпартия, PUN.
ForUm

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