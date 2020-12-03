Парламент Молдовы принял закон о выводе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под подчинения президента, передает Укринформ.

Согласно документу, СИБ переходит под парламентский контроль, а директора учреждения будет назначать парламент на пять лет.

Сам законопроект об этом без обсуждения приняли 3 декабря сразу в двух чтениях голосами 51 депутата.

Авторами проекта выступили депутаты-социалисты Василий Боля и Григоре Новак.

Отмечается, что утром перед зданием парламента прошел протест против передачи СИБа под контроль парламента. Протест организовала партия «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду. По ее словам, инициатива депутатов-социалистов вывести СИБ из-под подчинения президента - это попытка захватить власть.