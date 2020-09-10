Министерство финансов США ввело санкции против внефракционного народного депутата Украины Андрея Деркача.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Согласно сообщению министерства, он является одним из четырех человек, санкции против которых вводят за вмешательство в избирательный процесс в США.

В сообщении не указываются причины, по которым Деркач попал в санкционный список.

Кроме Деркача, санкции введены против граждан РФ: Антона Андреева, Дарьи Аслановой и Артема Лифшица.

Как сообщалось, 19 мая народный депутат Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении аудиоматериалов, обнародованных Деркачом.

По так называемым пленкам Деркача открыто два уголовных производства, и их расследуют ГБР и НАБУ.