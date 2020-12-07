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В Киеве коронавирус подтвердился еще у 1526 человек. 16 больных умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1526 больных коронавирусом обнаружили в Киеве за минувшие сутки. 16 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1441 летальный случай от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 81 335», - сообщил Кличко.  

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 103 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки – 128 человек. Всего коронавирус преодолели 25 210 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 284, Днепровском – 272, Деснянском – 194 случая. «Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2146 больных коронавирусом. Из них 15 детей. В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. Под аппаратами ИВЛ - 33 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы - почти 52 процента», - сказал Кличко.

Напомним, по состоянию на 7 декабря в Украине зафиксирован 8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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