За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 590 человек, зафиксировано 167 летальных случаев, 6048 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 6 декабря.
Суточный показатель заболеваемости немного снизился на выходных, но остается на высоком уровне. Днем ранее заболело 13825 человек. Антирекорд по количеству инфицированных в сутки был зафиксирован 28 ноября, тогда заболело 16 294 человека.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
г. Киев — 79809 случаев;
Винницкая область — 18 587 случаев;
Волынская область — 26 019 случаев;
Днепропетровская область — 44 080 случаев;
Донецкая область — 25 547 случаев;
Житомирская область — 31 967 случаев;
Закарпатская область — 24 541 случай;
Запорожская область — 36 539 случаев;
Ивано-Франковская область — 39 373 случая;
Киевская область — 43 219 случаев;
Кировоградская область — 6254 случая;
Луганская область — 7027 случаев;
Львовская область — 49 831 случай;
Николаевская область — 21144 случая;
Одесская область — 51 148 случаев;
Полтавская область — 25 228 случаев;
Ровенская область — 33 508 случаев;
Сумская область — 33 181 случай;
Тернопольская область — 29 594 случая;
Харьковская область — 59 285 случаев;
Херсонская область — 11 915 случаев;
Хмельницкая область — 32 286 случаев;
Черкасская область — 26 809 случаев;
Черновицкая область — 35152 случая;
Черниговская область — 21 263 случая.
Напомним, власть не допустит "черного рынка" вакцин в Украине, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
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