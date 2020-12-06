За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 590 человек, зафиксировано 167 летальных случаев, 6048 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 6 декабря.

Суточный показатель заболеваемости немного снизился на выходных, но остается на высоком уровне. Днем ранее заболело 13825 человек. Антирекорд по количеству инфицированных в сутки был зафиксирован 28 ноября, тогда заболело 16 294 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 813 306 человек, из них 418 581 выздоровел, летальных исходов — 13588.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

г. Киев — 79809 случаев;

Винницкая область — 18 587 случаев;

Волынская область — 26 019 случаев;

Днепропетровская область — 44 080 случаев;

Донецкая область — 25 547 случаев;

Житомирская область — 31 967 случаев;

Закарпатская область — 24 541 случай;

Запорожская область — 36 539 случаев;

Ивано-Франковская область — 39 373 случая;

Киевская область — 43 219 случаев;

Кировоградская область — 6254 случая;

Луганская область — 7027 случаев;

Львовская область — 49 831 случай;

Николаевская область — 21144 случая;

Одесская область — 51 148 случаев;

Полтавская область — 25 228 случаев;

Ровенская область — 33 508 случаев;

Сумская область — 33 181 случай;

Тернопольская область — 29 594 случая;

Харьковская область — 59 285 случаев;

Херсонская область — 11 915 случаев;

Хмельницкая область — 32 286 случаев;

Черкасская область — 26 809 случаев;

Черновицкая область — 35152 случая;

Черниговская область — 21 263 случая.

Напомним, власть не допустит "черного рынка" вакцин в Украине, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.