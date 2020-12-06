Власть не допустит "черного рынка" вакцин в Украине, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, все поступления вакцины в Украину будут четко отслеживаться.

Также, Ляшко подчеркнул, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.

«Поставки российских препаратов в Украину запрещены. Мы не завозим ни одного российского препарата, а вакцина - это иммунобиологический препарат», - сказал он.

Вместе с тем, Ляшко отметил, что Украина в настоящее время разрабатывает национальный план вакцинации от COVID-19, который будет учитывать как бесплатное получение вакцины в рамках инициативы COVAX (8 млн доз), так и закупки вакцин (32 млн доз).

«Мы должны понимать, что 20 млн человек вакцинировать не просто. К тому же вакцина сразу не придет»,- пояснил он.

Ляшко сообщил, что Минздрав в данный момент изучает возможность хранения вакцины, как на государственных так и частных складах.

Он сообщил, что вакцинироваться от COVID-19, в первую очередь, будут более 402 тыс. медработников. Затем вакцину получат военнослужащие, принимающие участие в ООС (около 41 тыс. человек), работники социальной сферы и соцработники (156,871 тыс. человек), лица, проживающие в заведениях по оказанию долгосрочного ухода и поддержки, а также работники таких заведений (около 136, 353 тыс. человек). Также, среди первых, кто получит защиту - люди старше 60 лет (9,987 млн человек), учителя и работники образования ( более 1,428 млн человек), работники критично важных структур госбезопасности, в том числе служащие госслужба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, вооруженных сил, МВД (всего более 57-тыс. человек), лица, находящиеся в местах лишения свободы, следственных изоляторах, а также работники этих учреждений (65,839 тыс. человек), лица от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, находящиеся в группах риска относительно развития осложнений COVID-19 (более 6,37 млн человек), а также другие лица, находящиеся в группах риска (1,716 млн человек).

Ляшко выразил уверенность, что Украине хватит ресурсов для проведения вакцинации от COVID-19 с учетом заложенных в проекте госбюджета 2,6 млрд грн, а также кредитных ресурсов международных банков - $50 млн от Европейского инвестиционного банка и $75млн Всемирного банка.

Напомним, Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.