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В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 184 человека, в целом болеет 3168 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 5 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3168 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 7878 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 465 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 75 человек. Также в ВСУ зафиксированы уже 29 летальных исхода.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 184 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - добавили в сообщении.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 26 человек, а на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 158 человек.

Напомним, за сутки в Украине выявлено почти 14 тысяч случаев коронавируса.
ForUm

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