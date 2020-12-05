Введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин выходного дня, принесли результаты. Скорость распространения коронавируса COVID-19 замедлилась. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в субботу, 5 декабря

По его словам, власти не получили максимального результата, но карантинные ограничения остановили ураганное распространение болезни.

«Мы уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, которые были неделю назад. У нас сегодня 13 825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16 294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше», – сказал Степанов.

Он добавил, что летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких среди стран Европы.

«Если посмотреть по проценту летальности, а он у нас один из самых низких в Европе, он составляет около 1,7%. Это основной результат. Мы сохранили жизнь минимум 42 человек», – подчеркнул министр.

Напомним, в Украине пациентов с COVID-19 лечат 81 тысяча медиков.