В лечении пациентов с COVID-19 задействовано почти 81 тыс. медиков.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

«В лечении пациентов с коронавирусной болезнью задействовано почти 81 тыс. медиков из 500 тысяч, которые есть в нашей стране», - сказал он.



Напомним, в Украине по состоянию на 4 декабря зафиксирован 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.