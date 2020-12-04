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В лечении пациентов с COVID-19 задействовано почти 81 тыс. медиков.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

«В лечении пациентов с коронавирусной болезнью задействовано почти 81 тыс. медиков из 500 тысяч, которые есть в нашей стране», - сказал он.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 декабря зафиксирован 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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