также в разделеМир
ВОЗ заявила о четырех вакцинах от COVID-19 2
Тихановская написала письмо Папе Римскому 8
Додон хочет успеть повысить статус русского языка в Молдове 9
Китай поднял свой флаг на Луне 16
Эрдоган – Франции: Если так любите армян – отдайте им Марсель 12
В мире каждые 9 секунд – смерть от коронавируса 27
ООН: Из-за пандемии в крайней бедности окажутся еще 115 миллион человек 9
Конгресс США планирует расширить санкции против «Северного потока-2» 23
Трамп пригрозил ветировать оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2» 65
В мире зафиксировано 65,5 миллиона случаев COVID-19 10
В Великобританию доставили первые партии вакцины Pfizer/BioNTech 10
Вакцина Moderna дает иммунитет от COVID-19 на три месяца 14
В Молдове предварительно одобрили возвращение русскому языку межнационального статуса 25
Парламент Молдовы сократил полномочия новоизбранного президента 50
Азербайджан объявил свои потери в войне в Карабахе 30
Давосский форум могут провести в Сингапуре 7
Венгерский политик вышел из партии Орбана на фоне секс-скандала 34
Белорусский портал tut.by лишили статуса СМИ 16

В пятницу, 4 декабря, в мире диагностировали 684 тысячи заражений коронавирусом. Это новый антирекорд.

Об этом свидетельствуют данные сайта ВОЗ.

Умерло в этот день 12 121 пациентов.

В странах Европы в пятницу было обнаружено 212 275 новых случаев заболевания COVID-19. Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев является Италия, Германия, Великобритания и Украина.

По последним данным, всего в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавирусом, 45 миллионов больных излечились, 1 524 255 пациентов умерло.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги