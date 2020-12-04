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Каждые девять секунд в мире от коронавируса умирает один человек, передает Укринформ.

С начала пандемии COVID-19 более 1,5 миллиона человек погибли. Всего за последние два месяца произошло полмиллиона смертей, что указывает на непрерывную серьезность пандемии.

Только за последнюю неделю более 10 000 человек в мире умирали в среднем каждый день, и эта цифра постоянно растет каждую неделю.

Многие страны мира сейчас борются со второй и третьей волнами коронавируса, вводя новые карантинные ограничения.
ForUm

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