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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1374 больных коронавирусом. Об этом мэр Киева заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1374 больных коронавирусом. 26 человек - умерли. Всего за период пандемии в столице 1395 летальных случаев от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 76 750», - отметил Кличко.

Среди заболевших 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 33 девочки от одного до 17 лет. А также 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет. Заболели в том числе и 78 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки - 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 219, Соломенском - 213 и в Голосеевском районе - 156 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 декабря зафиксирован 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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