Между протестующими и правоохранителями в центре Киева на улице Грушевского возле Верховной Рады, где проходят массовые мероприятия, произошли столкновения с полицией, сообщает Укринформ.

Также между протестующими и работниками НГУ произошли словесные перепалки.

На сцене под зданием Верховной Рады продолжаются выступления участников мероприятия.

Участники акции, в частности, держат флаги с надписями «SaveФОП».

На 4 декабря на 9:00 раньше была анонсирована Всеукраинская акция протеста под стенами ВР «SaveФОП», которые выступают против карантинных ограничений и фискализации малого бизнеса.

Эти протестующие митингуют со вторника.

Также в КГГА и патрульной полиции сообщили, что пока митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях. Полиция взяла под усиленную охрану центр Киева.

Как сообщал ForUm, 1 декабря Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку до 1 января 2022 года использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения.