За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 14 496 заболевших COVID-19. Неделю назад соответствующий показатель составлял 15 331, отметил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Кроме того, второй день подряд в Украине выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших.

«Это результат карантина выходного дня, который действовал в Украине с 14 по 30 ноября 2020 года, на фоне общегосударственного карантина с ограничениями, которые соответствуют «оранжевому» уровню эпидемиологической опасности», - заявил Степанов.

Он отметил, что при введении карантина выходного дня Минздрав ставил целью уменьшить заболеваемость COVID-19 до 20% и приостановить рост количества новых больных.

«Предварительные результаты демонстрируют не только замедление динамики заболеваемости, но и уменьшение количества больных», - заявил министр.