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За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 1364 человек. 30 человек умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Еще 1364 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 75 376», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 76 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 512 человек. Всего коронавирус преодолели 24 275 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 354, Подольском - 146, Дарницком районе - 142 случая», - отметил мэр Киева.  

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 14 496 новых случаев коронавируса. При этом число выздоровевших выше – 15 372 человека.
ForUm

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