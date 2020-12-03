В ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного группой лиц, сообщено о подозрении трем работникам Национальной полиции (ч. 2 ст.296 УК Украины), информирует пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Установлено, что 16 ноября этого года трое сотрудников полиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19-20 лет навеселе во внерабочее время на проспекте Свободы во Львове, грубо нарушая общественный порядок, при внезапном конфликте нанесли телесные повреждения двум 36-летним мужчинам. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Также установлено, что пострадавшие являются ветеранами АТО.

Досудебное расследование, которое осуществляют следователи ГБР, продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

Напомним, двух полицейских из Тернопольской и Волынской областей сразу уволили из рядов полиции.