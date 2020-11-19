В ночь с 15 на 16 ноября в центре Львова между прохожими случилась драка. Когда фигурантов доставили в Галицкий отдел полиции, выяснилось, что трое из участников конфликта – полицейские из разных региональных подразделений, сообщила пресс-служба полиции.

Во Львове они находились вне службы.

Полицейские сразу передали информацию о задержании правоохранителей коллегам из ГБР, а сотрудники подразделения внутренней безопасности Нацполиции начали служебное расследование.

В результате проверки была подтверждена непосредственная причастность к драке двух полицейских из Тернопольской и Волынской областей. Их уже уволили из рядов полиции. По третьему фигуранту из Черновцов служебное расследование продолжается.