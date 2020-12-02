По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, коронавирусом переболели около 3% населения Украины.

Об этом в интервью изданию «Телеграф» заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, ковидом уже переболели около 3% населения Украины. Но сейчас совсем другой ход болезни. Часть пациентов (около 20%) поступают в стационары с осложнениями, лечение длительное, течение болезни сложно прогнозируемое. Пациенты нуждаются в посиндромном медикаментозном лечении, респираторной поддержке кислородом, требуют особого длительного ухода. Поэтому нам важно, чтобы система выдержала большой поток обращений и потребность в госпитализации», – отметила она.

При этом Микичак подчеркнула, что Минздрав не может заблокировать оказание медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, в частности в неотложных состояниях, с обострениями хронических болезней.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 декабря зафиксирован 13141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.