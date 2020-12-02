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Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами может принимать больных COVID-19 пациентов на госпитализацию как на платной основе, так и бесплатно. Об этом сообщили в медучреждении в ответ на официальный запрос hromadske.

В «Феофании» отметили, что, согласно указу президента от 14 января 2020 года, бесплатно там может лечиться каждый гражданин Украины при наличии показаний к госпитализации. Перед этим их осмотрят специалисты «Феофании». Это возможно только в случае наличия бюджетных назначений.

Кроме того, лечение в «Феофании» возможно и за деньги пациента, если есть показания к госпитализации. Стоимость одного койко-дня для лечения пациента с COVID-19 составляет 7800 гривен.

«На сегодняшний день прорабатывается вопрос изменений в постановление Кабинета министров о возможности заключения договоров НСЗУ на технологии, которых нет в других лечебных учреждениях», — отметили в «Феофании».

В больнице также рассказали, что для оказания стационарной помощи больным коронавирусом был перепрофилирован корпус №3, в котором развернуто 42 койки. Есть также возможность увеличить их количество до 92-95, но для этого нужно решить проблему с поставкой кислорода и привлечь дополнительный персонал.

По состоянию на 1 декабря «Феофания» пролечила 162 пациента с коронавирусом с тяжелым и крайне тяжелым течением.

В «Феофании», в частности, от коронавируса лечились президент Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак. Главный врач медучреждения Игорь Семенов рассказал, что на содержание президента тратят столько же, как и на каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусом. Это в среднем 7,8 тысячи гривен в день. Сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые делают пациенту.

«Да, не каждый день делают КТ и тест препараты могут изменять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и другие», — говорит Семенов.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в среднем лечение больного коронавирусом стоит 38 тысяч гривен
ForUm

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