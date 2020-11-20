Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в среднем лечение больного коронавирусом стоит 38 тысяч гривен.

Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу «Право на владу», передает УНИАН.

«Это не учитывая больного, находящегося в реанимационном отделении, поскольку в реанимации больные гораздо тяжелее», — добавил он.

Ляшко отметил, что сейчас Национальная служба здоровья Украины совсем иначе оплачивает этот тариф.

«Она оплачивает сначала 1,2 млн грн для подготовки больницы, чтобы больница закупила лекарственные средства, которые должны использоваться для лечения, и в дальнейшем платит 170 тысяч грн на медицинскую бригаду, к которой привязаны как медицинские работники, так и определенное медицинское оборудование, которое должно использоваться», - пояснил Ляшко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 ноября зафиксировано 14575 новых случаев коронавирусной болезни.