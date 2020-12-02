Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине будет и дальше увеличиваться, несмотря на последние заявления Всемирной организации здравоохранения об уменьшении случаев заболевания.

Об этом заявил врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский, передает «Обозреватель».

По его словам, снижение заболеваемости, скорее всего, носит временный характер и может быть связано с определенными факторами.

«Существует очень большое количество факторов. Это смена сезонов и тому подобное. К сожалению, на данный момент я думаю, что радоваться этому снижению преждевременно», – сказал медик.

Он добавил, что, по его прогнозам, заболеваемость коронавирусом в мире и в Украине будет и дальше увеличиваться. «К сожалению, Европу и нас ожидает сезон, будет продолжаться рост», – сказал он.



Напомним, в Украине по состоянию на 2 декабря зафиксирован 13141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.