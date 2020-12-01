Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что за Государственный бюджет на 2021 год планируют проголосовать на следующей непленарной неделе на внеочередном заседании. Об этом Разумков заявил в эфире 112 Украина.

«Если мы говорим в целом о бюджете, то во время переговоров с представителями депутатских фракций и групп была достигнута следующая позиция. Если мы будем готовы и будем видеть, что мы сможем проголосовать законопроект о бюджете на 2021 год, мы это сделаем на следующей непленарной неделе на внеочередном заседании», - сказал Дмитрий Разумков.

Он добавил, что если потребуется дополнительное время, голосование за госбюджет может состояться на последней пленарной неделе этого года. Но при этом Разумков «не настроен на бюджетную новогоднюю ночь».

Председатель ВР заявил, что в прошлом году за госбюджет проголосовали вовремя, однако в этом году помешал коронавирус. Бюджет был подан в Верховную Раду с опозданием почти на неделю с изменением сроков.

«Он поступил в ВР в прошлую пятницу. Согласно закону у нас есть 10 дней для того, чтобы его изучить, и если по тем или иным законопроектам ВР может позволить себе двигаться быстрее, то бюджет, к сожалению, не такой закон. Это тот документ, по которому все государство будет жить в следующем году, и здесь надо подходить более чем взвешенно», - сказал Разумков.

Напомним, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.