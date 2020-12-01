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До конца 2021 года в Украине можно будет вакцинировать от коронавируса всех, кто этого захочет. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко.

«До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины — тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми. К сожалению, у нас еще есть люди, охваченные антивакцинной пропагандой, которые не хотят вакцинироваться. Нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось», — сказал он.

Комиссаренко ответил на вопрос, будет ли закупать вакцины государство или это сделают заранее частные медицинские клиники.

«Я знаю, что некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке китайской вакцины «Синувак». Насколько она эффективна — китайцы говорят, что эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены. Что касается западных вакцин, мне больше всего нравится Moderna, в сравнении с другими вакцинами, к примеру, с Pfizer — они практически одинаковые, но Pfizer требуют, чтобы хранение вакцины происходило при очень низкой температуре, -80...-70 градусов. В Украине пока нет массовой инфраструктуры для поддержания такой температуры при хранении. Moderna позволяет хранение при -20 градусов, а у нас даже торговые сети имеют такие возможности», — сказал он. 

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. 

Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19, однако проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн.
ForUm

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