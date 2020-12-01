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В Синоде Кипрской Церкви возникло разделение, спровоцированное признанием Православной Церкви Украины частью епископата.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«В Синоде Кипрской Церкви существует разделение. Девять архиереев проголосовали за то, что предлагал Архиепископ, а шесть — против. Но те, кто против, остаются при своем мнении, они не будут ни сослужить с раскольниками, ни поминать раскольничьих лидеров, и в этом плане они остаются очень твердыми и стойкими. Как будет развиваться эта ситуация внутри Кипрской Православной Церкви на дальнейших стадиях, мы еще увидим», - отметил митрополит Иларион.

По мнению владыки, «Русская Православная Церковь остается единой, консолидированной, епископат Русской Православной Церкви — и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и в других странах является сплоченным, этот раскол нас никак не задевает и не трогает».

Как сообщалось ранее, митрополит Иларион заявил, что раскол в мировом Православии инициировал Константинопольский Патриарх, и он перетягивает на свою сторону определенных Предстоятелей Церквей и кого-то из епископата.
ForUm

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