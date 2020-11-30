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Константинопольский Патриарх Варфоломей является виновником раскола в православном мире.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя заявление Синода Кипрской Православной Церкви, относительно поминовения главы ПЦУ.

«Церковь в течение двух тысяч лет своей истории проходила через самые разные испытания, в том числе через испытания нестроениями и расколами. Сейчас мы являемся свидетелями, но, слава Богу, не участниками раскола, который происходит в мировом Православии. Не мы его инициировали, и мы в нем не участвуем. Раскол инициировал Константинопольский Патриарх, и он перетягивает на свою сторону определенных Предстоятелей Церквей и кого-то из епископата», - отметил митрополит Иларион.

По его мнению, греческие Церкви, признавшие ПЦУ, «воспринимают Патриарха Варфоломея как своего начальника, а то, что от него исходит, — фактически как приказ, который надо выполнять».

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ подчеркнул, что главной задачей является укрепление внутреннего единства Церкви, а что происходит за ее пределами, пусть остается на совести тех, кто инициировал эти процессы.

«Сейчас мы проходим через период, когда Константинопольский Патриарх впал в раскол. Что мы можем с этим сделать? Только молиться о его вразумлении. Если он втягивает в раскол других людей, мы можем и должны молиться также об их вразумлении. Но наша непосредственная задача — укреплять внутреннее единство нашей Церкви, нести людям свет Евангельской веры, проповедовать Христа Распятого и Воскресшего», - заключил митрополит Иларион.
ForUm

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