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Американская компания Moderna в ходе третьей фазы исследования заявила об эффективности в 94,1% своей вакцины от COVID-19, а против тяжелых случаев коронавирусной болезни - 100%.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Первичный анализ эффективности исследования фазы 3, известного как исследования COVE мРНК-1273, проводился с участием 30 тыс. добровольцев. Первичный анализ базировался на 196 случаях, из которых 185 добровольцев получили плацебо, и 11 человек получили вакцину. Таким образом, эффективность препарата составила 94,1%.

Компания также проанализировала, как вакцина работает против тяжелого течения болезни COVID-19. Среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Все они были в группе, получившей плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто COVID-19 в тяжелой форме не заболел, что свидетельствует о 100-процентной эффективности вакцины при подобных случаях, отметили в компании.

«Этот положительный первичный анализ подтверждает способность нашей вакцины предотвращать заболевание COVID-19 с эффективностью 94,1% и, что немаловажно, способность предотвращать тяжелое течение болезни COVID-19. Мы верим, что наша вакцина обеспечит новый мощный инструмент, который может изменить ход этой пандемии и помочь предотвратить тяжелые заболевания, госпитализации и смерти», - сказал Стефан Бансель, главный исполнительный директор Moderna.

Также отмечается, что в понедельник компания подаст заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в регуляторные органы США и ЕС.

Ранее Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последних клинических испытаний, и стала вторым разработчиком, который сообщил о результатах, намного превзошедших ожидания после Pfizer и ее партнера BioNTech.
ForUm

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