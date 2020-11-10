Составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали главным словом 2020 года локдаун (lockdown). Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

В Collins Dictionary толкуют слово локдаун как «введение жестких ограничений на путешествия, социальное взаимодействие и доступ к публичным пространствам».

«Мы выбрали локдаун словом года, поскольку оно включает совместный опыт миллиардов людей, которым пришлось ограничить свою повседневную жизнь, чтобы сдержать коронавирус», - отметила советник по вопросам языка Хелен Ньюстед.

При этом отмечается: если в прошлом году слово «локдаун» употреблялось 4 тысячи раз, то в этом - уже свыше 250 тысяч раз.

Составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали главным словом 2019 года выражение «климатическая забастовка» (Climate strike).