также в разделеСтолица
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 1460 человек 13
В Киеве зафиксировано 69 тысяч случаев коронавируса 11
В Киеве из автомата расстреляли автомобиль 29
На клумбах Майдана Независимости высадили сто тысяч тюльпанов 10
В Киеве мусоровоз провалился колесом под асфальт 8
Кличко призвал зажечь свечу памяти в субботу 10
Кличко будет просить не закрывать метро в случае локдауна 8
В Киеве разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов 15
В Киеве мужчина открыл стрельбу в ответ на замечание о маске 24
Новогодние праздники в детсадах и школах Киева пройдут без родителей и гостей 33
В Киеве – тоже антирекорд: более полутора тысячи случаев COVID-19 16
Кличко презентовал книгу своих «крылатых» фраз 19
В Киеве поставили «платный» памятник Ленину 38
Коронавирусом заболели еще 1399 киевлян 17
В Киеве инкассатор обстрелял многоэтажку 34
В Киеве с начала карантина родилось более 20,5 тысячи детей 11
В киевских больницах подачей кислорода оборудовали 1639 коек 11
В Киеве за сутки – 980 случаев коронавируса 10

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы составляет почти 57 процентов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Как видим, у нас стабильно большое количество больных, нуждающихся в госпитализации. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2222 больных коронавирусом. Из них 35 детей. 926 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1335 человек. На аппаратах ИВЛ - 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы - почти 57 процентов», - сообщил Кличко.

Напомним, в Киеве заболевание коронавирусом за прошедшие сутки обнаружили у 1460 человек. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги