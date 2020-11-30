Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы составляет почти 57 процентов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Как видим, у нас стабильно большое количество больных, нуждающихся в госпитализации. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2222 больных коронавирусом. Из них 35 детей. 926 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1335 человек. На аппаратах ИВЛ - 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы - почти 57 процентов», - сообщил Кличко.

Напомним, в Киеве заболевание коронавирусом за прошедшие сутки обнаружили у 1460 человек.