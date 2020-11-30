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В Киеве заболевание коронавирусом за прошедшие сутки обнаружили у 1460 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1460 больных коронавирусом. 13 случаев - летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1292 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 70 478», - отметил Кличко.

Среди заболевших 783 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 99 девочек от семи месяцев до 17 лет. А также 515 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет и 63 мальчика от девяти месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 62 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 88 человек. Всего коронавирус преодолели 22843 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 256, Подольском - 230 и в Деснянском районе - 180 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 ноября зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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